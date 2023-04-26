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Киевский режим мечтает отомстить жителям Крыма за их выбор в пользу России, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Так он прокомментировал высказывание советника главы ОП Михаила Подоляка о «праве Украины уничтожать все на полуострове и в Донбассе».

«Они (власти Украины – прим. Discover24.ru) жаждут мести, смерти, крови и будут делать все для того, чтобы ее добиваться и отомстить людям за их выбор жить вместе с Россией», – цитирует Рогова РИА Новости.

Также глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что высказывание Подоляка лишь подтверждает, что киевский режим – это не способные ни на что созидательное террористы. Они умеют только устраивать провокации и убивать мирное население. Это результат злости на людей из южнорусских регионов, которые наконец освободились от оккупации шайкой нацистов и наркоманов.

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