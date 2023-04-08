Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал указ президента Украины Зеленского о создании 19 новых военных администраций на территории Запорожской области. По мнению политика, это не более, чем пиар-акция от украинского лидера, передает ТАСС.

Рогов обратил внимание на то, что в документ, подписанный Зеленским, включены находящиеся под контролем России Энергодар, Пологовский, Бердянский и Мелитопольский районы. По словам политика, с таким же результатом украинский президент мог состряпать указ о создании администрации в Рязани и Владивостоке. То есть, его документ не имеет никакой законной силы.

Указ призвал лишь запугать гражданское население всего региона и особенно упомянутых выше районов, продемонстрировать, что Киев намерен «вернуть» эти территории. Однако подчиняться требованиям документа никто, разумеется, не станет.