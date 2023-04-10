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10 апреля – ИА Discover24.ru. Весенняя дождливая погода внесла свои коррективы в организацию будущего контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении. Такое заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова приводит ТАСС.

По словам Рогова, синоптики обещают дождливую погоду в течение ближайшей недели на Запорожском направлении, соответственно наступать в период весенней распутицы не представляется возможным, так как тяжелая бронетехника просто увязнет в грязи.

В настоящий момент на линии соприкосновения в Запорожской области значительных изменений с конца прошлой недели не отмечается. Российский чиновник отметил, что командование ВСУ продолжает накапливать силы для будущего контрнаступления и подтягивают бронетехнику и личный состав ближе к линии фронта, а подразделения вооруженных сил России продолжают укреплять линию обороны и наносить огневое поражение противнику дальнобойной артиллерией.

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