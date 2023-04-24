Командование украинских Вооруженных сил перебросило в город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». ВСУ могут его применять для нанесения ударов по Крыму. Об этом рассказал Владимир Рогов, возглавляющий запорожское движение «Мы вместе с Россией», пишет РИА Новости.

С его слов эти действия украинского руководства указывают на то, что войска ВСУ следует отбросить как можно дальше от Запорожской области Российской Федерации, а линию боевого соприкосновения нужно сдвинуть далеко вглубь Украины.

Запорожская область перешла к России по результатам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признает его итоги и продолжает наносить удары по региону.

На сегодняшний день под контролем сил РФ находится более 70 процентов Запорожской области.