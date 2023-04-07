Украинское командование бросает военнослужащих на убой, отправляя без оружия против танков, заявили родственники боевиков 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, вышедшие на митинг в Харькове.

Они заявили, что тероборону, которая набиралась для защиты города, обманом вывезли в Артемовск, где неопытные бойцы моментально понесли огромные потери. При этом на военных постоянно давят сверху, грозят отправить в места не столь отдаленные за отказ выполнять команды офицеров.

При этом управление подразделением осуществляется таким же неопытным офицерским составом. Боевики не отказываются участвовать в боевых действиях, вот только пытаться уничтожать танки ножами – это самоубийство, заявляют родственники. Соответствующее оружие военным не выдается, их просто забросили в Бахмут, чтобы уничтожить.

Сами бойцы ранее записали видеообращение, где рассказали о плачевном положении подразделения.

«Мы уже заканчиваемся. Нас просто ушатывают в тупую и говорят: “Ребята, всё хорошо”», – сообщил один из них.

На митинге родственники заявили, что намерены обратиться в прокуратуру, чтобы вывести на чистую воду махинации командования ВСУ.