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Роберт Кеннеди-младший рассказал в интервью Fox News о том, что в Штатах замалчивается факт о невозможности противостоять российским войскам. Политик отметил, что соотношение в боях составляет от семи до восьми российских военных на одного американского, и призвал к более активной борьбе против России.

Кеннеди-младший также отметил, что украинский конфликт является огромной проблемой для Вашингтона, так как ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой плохой исход для Штатов с геополитической точки зрения. Он задался вопросом, что Америка забыла на Украине.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится не раскачивать маховик конфликта с Украиной, а, наоборот, остановить его. Однако лидеры стран Запада продолжают говорить о необходимости продолжения боев, увеличивают поставки оружия и обучают украинских солдат на своей территории.

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