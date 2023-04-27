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Надписи на русском языке были обнаружены на обломках ракеты класса «земля-воздух», которая упала на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Напомним, что власти Польши сообщали об обнаружении обломков «неопознанного воздушного военного объекта» в районе населенного пункта Замость, расположенного примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Первая информация поступила об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата. После чего последовала информация, что на обломках были обнаружены надписи на русском языке, а сами обломки представляют собой части ракет класса «земля-воздух».

По информации портала NaTemat, наличие российских надписей на ракете еще не означает, что она была запущена с территории Российской Федерации. При этом среди обломков не была обнаружена боеголовка. Пока достоверно неизвестно взорвалась ракета в воздухе или на месте падения.

Местные СМИ сообщают, что обломки ракеты были обнаружены местной женщиной во время конной прогулки во вторник, однако точного времени падения ракеты пока не установлено.

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