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Киевский режим уже не может восполнить потери, которые понесли Вооруженные силы, уверен бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он заявил, что ВСУ потеряли около 80 процентов хорошо обученного и мотивированного личного состава.

До начала специальной военной операции в рядах украинской армии было 260 тысяч военнослужащих, имевших мотивацию для участия в боевых действиях любой сложности. Сейчас их количество составляет около 50 тыс., все остальные – это необученный мобилизованный резерв, который не способен полноценно восполнить столь серьезные потери.

Причиной того, что сейчас ВСУ превратились в полностью обескровленную, не мотивированную и совершенно не способную вести эффективные боевые действия армию, является отсутствие стратегического мышления у президента Украины Зеленского и его окружения. Киевский режим бросает в самые горячие точки элитные подразделения и всех, кто попадется под руку, фактически уничтожая свой народ.

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