Киев проиграл противостояние с РФ, украинская армия разбита, но Соединенные Штаты упорно продолжают ее спонсировать. Вооружение, которое президент Байден в очередной раз пообещал отправить на Украину, приведет только к увеличению числа жертв, приводит слова бывшего разведчика Скотта Риттера портал Ura.ru.

Отставной офицер Корпуса морской пехоты США отметил, что поставки оружия Киеву и раньше не имели никакого практического смысла. Но сейчас они совершенно не нужны, так как из-за него количество жертв будет только увеличиваться.

«Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден», – заявил Риттер.

Он отметил, что США отправляют на Украину последние образцы вооружения и боеприпасы со складов, ослабляя тем самым собственную армию и снижая обороноспособность.