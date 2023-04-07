ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев проиграл противостояние с РФ, украинская армия разбита, но Соединенные Штаты упорно продолжают ее спонсировать. Вооружение, которое президент Байден в очередной раз пообещал отправить на Украину, приведет только к увеличению числа жертв, приводит слова бывшего разведчика Скотта Риттера портал Ura.ru.

Отставной офицер Корпуса морской пехоты США отметил, что поставки оружия Киеву и раньше не имели никакого практического смысла. Но сейчас они совершенно не нужны, так как из-за него количество жертв будет только увеличиваться.

«Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден», – заявил Риттер.

Он отметил, что США отправляют на Украину последние образцы вооружения и боеприпасы со складов, ослабляя тем самым собственную армию и снижая обороноспособность.

Вам может понравиться

Телеведущий Такер Карлсон предсказал крах Вашингтона

Санкции против России больно ударят по Вашингтону и в итоге приведут к его краху. Одним из последствий действий Соединенных Штатов станет отказ мира от доллара, заявил в эфире канала Fox

МК: Наступление ВСУ сравнили с немецкой операцией «Цитадель»

Военные эксперты сравнивают текущую ситуацию в зоне СВО с 1943 годом. Именно тогда фашистская Германия так же, как сейчас украинские ВС, готовилась к наступлению. Она сделала ставку на Курскую дугу,

Военный политолог Иванников: ВСУ готовят провокации на границе с РФ, чтобы отвлечь внимание от поражения в Артемовске

Киев планирует предпринять ряд мер, направленных на отвлечение внимания от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте), считает политолог Олег Иванников. Он рассказал порталу Ura.ru, что для этой цели украинские войска попытаются