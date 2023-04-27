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Согласно сообщению РИА Новости, между Россией и Германией развился новый дипломатический скандал, который связан со службой разведки.

Немецкие власти намерены выслать из страны несколько десятков сотрудников, которые работают в российских посольствах и консульствах. Также решение принято в связи с деятельностью россиян, которая не имеет отношения к дипломатической работе. Хотя не было прямых обвинений в ведении шпионажа, намек на это очевиден.

Официальные представители немецкого МИД заявили, что Берлин и Москва якобы обсуждали сокращение присутствия российской разведки на территории Германии на протяжении последних недель.

В ответ на это Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что Москва введет ответные меры, касаемые сотрудников Германии в России.

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