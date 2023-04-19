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В Артемовске многие жители не захотели выезжать на подконтрольную Киеву территорию. Несмотря на напряженные бои в городе, они остались, чтобы дождаться прихода российской армии, пишет РИА Новости.

Один из военнослужащих ВС РФ рассказал, что украинские военные неоднократно приходили к одной семье, в которой воспитывается двое мальчиков 8 и 6 лет. Боевики хотели эвакуировать жителей, однако те отказались и остались в Артемовске.

Российские ВС вывозят жителей на подконтрольную РФ территорию. Только за день они эвакуировали восемь человек, среди них двое детей. Также гражданские просят вывозить и домашних животных. Одна семья призвала спасти собаку, которая оказалась запертой в доме. Эта просьба обязательно будет выполнена, рассказал военнослужащий.

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