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Пока в штурмовых операциях российские танки “Армата” не участвуют, но огонь по позициям неприятеля уже ведут. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванные собственные источники.

Таким образом, новейшие российские танки стали принимать участие в боевых действиях на фронте. Источник информагентства уточнил, что танки Т-14 (“Армата”), которые задействованы в зоне СВО, получили дополнительную защиту.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что танки “Армата” были замечены в зоне СВО. Однако в боевых действиях они участия не принимали – проходили боевое слаживание на полигонах в одном из новых регионов России. Тем не менее в военных действиях новейшие российские танки уже использовались – во время российской операции в Сирии.

Серийное производство танков “Армата” началось в конце 2021 года. Собирают боевые машины на “Уралвагонзаводе”, который входит в государственную корпорацию “Ростех”.

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