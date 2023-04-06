Подразделения ВС РФ на берегу Каховского водохранилища каждый день ведут дуэли с боевиками ВСУ на другой стороне реки. Однако обстановка остается стабильной, рассказал РИА Новости один из российских офицеров.

Командир подразделения пояснил, что Киев регулярно открывает огонь по российским позициям. В ответ ВС РФ бьют по противнику из минометов и реактивных систем залпового огня «Град». Такие дуэли стали привычным явлением.

Кроме того, при хорошей погоде боевики ВСУ задействуют разведывательные и ударные беспилотные аппараты. Почти каждую неделю российские ВС сбивают по два БПЛА противника.

Напомним, иногда ВСУ предпринимают попытки высадить десант на берегу Каховского водохранилища, однако заканчиваются они неудачно. ВС РФ внимательно следят за действиями противника и уничтожают его плавсредства вместе с боевиками.