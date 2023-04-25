Папа Франциск должен посетить Венгрию с официальным визитом уже через несколько дней. Несмотря на сложные отношения премьера Орбана с папой Римским, их объединяют схожие взгляды на решение украинского конфликта, что не на шутку взволновало руководство Европейского союза. Об этом в своем материале пишет обозреватель РИА Новости.

Понтифик должен будет провести торжественную мессу в самом большом спортивном комплексе Венгрии – арене Ласло Паппа, способную вместить 12 тысяч зрителей, в ходе своего двухдневного визита. Все места были забронированы еще в середине марта. И это не удивительно, поскольку более половины населения страны, а именно около 5,5 миллионов человек, являются католиками.

По словам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролини, папа непременно воспользуется данным визитом, чтобы обсудить возможные шаги для достижения мира на Украине, учитывая позицию Венгрии по данному вопросу.

Папа Римский вместе с венгерским премьером считают, что трагические события на территории Украины происходят из-за вмешательства в конфликт третьей стороны. По словам Франциска, Москва могла начать свою спецоперацию из-за агрессивных действий НАТО у границ с Россией. При этом Орбан утверждает, что США возглавляют «коалицию военного конфликта», а Украина не способна будет себя защитить без военной поддержки из Вашингтона. Поэтому Брюссель очень настораживает излишнее сближение Орбана и папы Франциска.