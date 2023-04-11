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11 апреля – ИА Discover24.ru. К своим погибшим сослуживцам украинские военные относятся, “как к мясу”. В первую очередь с поля боя они выносят уничтоженных иностранных наёмников, своих же оставляют. Об этом РИА “Новости” рассказал неназванный боец спецназа “Ахмат”.

Со слов военного, такую тактику ВСУ применяют на кременском направлении. РИА “Новости” также отмечает, что ранее в распоряжение редакции попало видео, на котором заметно, как с поля боя украинские солдаты выносят вероятно наёмника из Великобритании.

“Солдаты удачи” из стран Запада стали прибывать на Украину после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. По данным, которые приводил российский МИД осенью прошлого года, на стороне ВСУ воевали несколько тысяч наёмников из 60 стран. Позже западная пресса писала, что многие из “солдат удачи” покинули Украину, так как не ожидали, что боевые действия затянутся и окажется настолько тяжёлыми.

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