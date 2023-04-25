Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для украинских военных с каждым днём становится всё более сложной. Некоторые из них пытаются выйти из города под видом мирных жителей. Об одном из таких случаев РИА “Новости” рассказал боец частной военной компании “Вагнер”.

По словам бойца, во время зачисток в Артёмовске, в подвалах многих домов российские военные и представители ЧВК находят мирных жителей: женщин, детей, стариков. В то же время попадаются и переодетые в “гражданку” военные – не так давно, например, поймали снайпера, который числился в батальоне “Азов” (террористическая организация, запрещена в России).

По последним данным, российские силы контролируют 90 процентов от всего Артёмовска. Этот город в Донецкой Народной Республике является стратегически важным для ВСУ. Через него идёт снабжение всей украинской группировки войск в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае, если российские войска возьмут Бахмут под свой контроль, это создаст плацдарм для наступления на другие крупные населённые пункты, которые в Донбассе пока контролируют ВСУ.