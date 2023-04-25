ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для украинских военных с каждым днём становится всё более сложной. Некоторые из них пытаются выйти из города под видом мирных жителей. Об одном из таких случаев РИА “Новости” рассказал боец частной военной компании “Вагнер”.

По словам бойца, во время зачисток в Артёмовске, в подвалах многих домов российские военные и представители ЧВК находят мирных жителей: женщин, детей, стариков. В то же время попадаются и переодетые в “гражданку” военные – не так давно, например, поймали снайпера, который числился в батальоне “Азов” (террористическая организация, запрещена в России).

По последним данным, российские силы контролируют 90 процентов от всего Артёмовска. Этот город в Донецкой Народной Республике является стратегически важным для ВСУ. Через него идёт снабжение всей украинской группировки войск в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае, если российские войска возьмут Бахмут под свой контроль, это создаст плацдарм для наступления на другие крупные населённые пункты, которые в Донбассе пока контролируют ВСУ.

Вам может понравиться

Командир батальона «Спарта» рассказал, как фонд «Защитники Отечества» помогает решать проблемы бойцов СВО

Проблемы с бюрократическими проволочками, с которыми бойцы СВО могут столкнуться после возвращения к мирной жизни, будут решаться фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает в своем материале издание «Газета.ru» со ссылкой

Чехова поделилась впечатлениями от Дубая: «все говорят по-русски»

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась своими впечатлениями от пребывания в Дубае. В популярной социальной сети теледива написала, что в этом популярном среди туристов городе практически «все вокруг говорят по-русски».

РВ: Военный эксперт Рожин проинформировал, как Генерал Климат победил ВСУ

Сейчас украинские власти и командование ВСУ все неудачи в Артемовске (Бахмуте) списывают на климатический фактор. Однако они знали, что погода будет именно такой и рассчитывали, что именно она помещает российским