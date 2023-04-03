Боевики ВСУ, которые представлялись сотрудниками служб «Феникс» и «Белый ангел», принудительно вывозили из Артемовска детей. При этом родители были обязаны ехать вместе с ними. В случае отказа их просто лишали родительских прав безо всяких законных оснований.

Жительница города Наталья Ткаченко рассказала РИА Новости, что сперва киевские власти распространяли рекомендации вывезти детей из города. После этого для них организовали отдых на курортах и санаториях страны, причем с него дети не возвращались. Поэтому родителям приходилось ехать на украинскую территорию вопреки своему желанию.

В феврале текущего года киевский режим начал силой забирать детей у родителей, поэтому они были вынуждены их прятать. На протяжении двух трех-недель ситуация была чрезвычайно тяжелой. Детей отводили в квартиры, где раньше их никто не видел и просили сидеть очень тихо, чтобы боевики не услышали ни звука. Когда машины «служб» уезжали, ребят забирали по домам.