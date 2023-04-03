ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики ВСУ, которые представлялись сотрудниками служб «Феникс» и «Белый ангел», принудительно вывозили из Артемовска детей. При этом родители были обязаны ехать вместе с ними. В случае отказа их просто лишали родительских прав безо всяких законных оснований.

Жительница города Наталья Ткаченко рассказала РИА Новости, что сперва киевские власти распространяли рекомендации вывезти детей из города. После этого для них организовали отдых на курортах и санаториях страны, причем с него дети не возвращались. Поэтому родителям приходилось ехать на украинскую территорию вопреки своему желанию.

В феврале текущего года киевский режим начал силой забирать детей у родителей, поэтому они были вынуждены их прятать. На протяжении двух трех-недель ситуация была чрезвычайно тяжелой. Детей отводили в квартиры, где раньше их никто не видел и просили сидеть очень тихо, чтобы боевики не услышали ни звука. Когда машины «служб» уезжали, ребят забирали по домам.

Вам может понравиться

Российские войска точным ракетным ударом уничтожили казармы ВСУ в Харьковской области

Ближе к ночи 30 марта российские ВС нанесли удар по Харькову и разгромили казармы ВСУ, сообщает портал «Военное дело». Эта информация подтверждается появившимися в Сети фотографиями. В настоящий момент неизвестно

El Pais: Военнослужащий ВС Украины пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Журналисты испанского издания El Pais взяли интервью у 26-летнего украинского военного, который сменил работу в IT-компании на территориальную оборону Украины, хотя до этого не имел никакого боевого опыта. Он отметил,

Военные ВС РФ уничтожили переодетых в гражданскую одежду боевиков ВСУ в Авдеевке

Под Авдеевкой украинские боевики нашли способ спрятаться от российских беспилотников. Они переоделись в гражданскую одежду и изображали обычных мирных жителей. Но это им не помогло, рассказал портал «Русская весна». Боевики