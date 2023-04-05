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Киев попытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию, используя беспилотный аппарат польского производства. Лишь по счастливой случайности ударный дрон не долетел до ЗАЭС, рассказал РИА Новости один из офицеров, отвечающих за безопасность станции.

Командир подразделения отметил, что Киев не смутило даже присутствие на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ. ВСУ запустили ударный дрон, причем по траектории его полета понятно, что планировалась атака на объекты инфраструктуры атомной электростанции.

Отмечается, что вес беспилотника составляет примерно два килограмма. Изготовлен он в Польше. Причины падения в настоящий момент не известны, с обломками аппарата работают эксперты, которые и определят, почему БПЛА упал.

Напомним, что 29 марта на ЗАЭС побывал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В тот же день он покинул станцию после осмотра основных объектов.

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