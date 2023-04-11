11 апреля – ИА Discover24.ru. Военные украинской армии, недавно переброшенные в Артёмовск (Бахмут), почти не обладают боевыми навыками и порой даже не знают, куда нужно отступать. Об этом РИА “Новости” рассказал боец частной военной компании “Вагнер” – она принимает активное участие в освобождении города.

Недостаток подготовки у бойцов свидетельствует о том, что положение ВСУ в Артёмовске критическое. Новобранцев привозят на позиции по ночам. Во время ожесточённых боёв, многие украинские солдаты не понимают, куда необходимо отступать и “вылезают в разные стороны”, рассказал боец ЧВК “Вагнер”.

Ранее появлялась информация, что ВСУ организовали вывод войск из города. Для этого в Артёмовск бросают всё новые и новые подразделения украинской армии, чтобы те прикрывали отход основных сил.

По последним данным, российские силы контролируют две трети Артёмовска. Ожесточённые бои за этот город в ДНР ведутся уже полгода. Для ВСУ это стратегически важный транспортный узел – через Артёмовск велось снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.