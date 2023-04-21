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Российские ВС эффективно борются с украинскими беспилотными аппаратами, применяемыми как для разведки, так и для сброса гранат и самодельных взрывных устройств. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Он пояснил, что для борьбы с «Мавиками», которые являются самым массовым типом квадрокоптеров, используются специальные противодроновые ружья. Они заставляют БПЛА менять траекторию полета.

«Они оттуда взлетают, сажаю аккумулятор им. То есть сгорают их беспилотники. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу», – показал военнослужащий на видео весь алгоритм действий.

Он пояснил, что специальное подразделение, называемое «птицеловами», использует такие ружья, чтобы перехватывать вражеские дроны и либо уничтожать их, либо «угонять», чтобы потом использовать в своих целях.

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