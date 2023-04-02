Около 50 украинских военных ликвидированы, ещё пятеро взяты в плен. Таков итог военной операции, в ходе которой российские бойцы захватили несколько опорных пунктов ВСУ на сватовском направлении. Об этом сообщает РИА “Новости”, информагентство также публикует кадры штурма.

На них видно, как действуют три бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Их поддерживает артиллерия. В результате решительных и профессиональных действий российские военные берут под контроль три опорных пункта ВСУ, которые находились в лесополосе.

Уточняется, что операция проводилась возле населённого пункта Куземовка. На сватовском направлении ситуация обострилась около полугода назад – напоминает РИА “Новости”. С осени ВСУ пытаются прорвать оборону на этом участке фронта, обстреливают близлежащие города Донбасса (Сватово и Кременную). Однако все попытки украинских войск прорвать линию фронта оказываются безуспешными.