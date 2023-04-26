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В профессиональный праздник снайперов России агентство РИА Новости пообщалось с одним из военнослужащих, который с первого дня принимает участие в специальной военной операции. Он рассказал, что снайперы способны поражать цели всего одним патроном там, где другие подразделения использовали бы тысячи боеприпасов.

Снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота по имени Руслан сообщил, что западные инструкторы хорошо натаскали его украинских коллег. Их уровень гораздо выше, чем у террористов в Сирии, где боец служил раньше. Кроме того, боевики ВСУ оснащены современными винтовками натовского образца.

Однако сейчас практически нет снайперских дуэлей, во время которых бойцы часами выслеживают друг друга, пытаясь вычислить позицию. Достаточно вызвать лучшее противоснайперское оружие – танк, который одним ударом в заданном направлении уничтожит противника.

«Надо понимать, что снайпер — это не охотник-одиночка. Мы всегда действуем в интересах других подразделений. Наши задачи — огневое прикрытие, поражение вражеских снайперов, пулеметчиков, помощь в продвижении штурмовых групп», – рассказал Руслан журналистам.

Он также отметил, что именно снайперы в качестве поддержки наступающих сил «кошмарят» вражеские тылы.

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