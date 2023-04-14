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На Херсонском направлении бойцы добровольческого подразделения «Сокол» захватили один из немецких танков «Леопард 2» и затопили его в болоте. Об этом РИА Новости рассказал офицер батальона с позывным «Бык».

Он пояснил, что его подразделение обнаружило натовские танки в ходе разведывательных мероприятий. Одну из боевых машин удалось взять в качестве трофея, но никакой возможности отправить его в тыл не было. Именно поэтому бойцы вынужденно затопили «Леопард» в болоте, чтобы не дать возможности ВСУ использовать его.

Напомним, ранее бывший посол Украины в Берлине, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что в распоряжение украинской армии поступило не более 60 западных танков. Этого, по его мнению, слишком мало для проведения полномасштабного контрнаступления.

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