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Дроны-камикадзе «Ланцет» объявили настоящую охоту на артиллерийские установки противника и стали одним из наиболее эффективных инструментов контрбатарейной борьбы. Они уничтожили чуть меньше половины всех буксируемых и самоходных гаубиц натовского образца, имеющихся в распоряжении ВСУ, рассказали РИА Новости представители Минобороны РФ.

Источник отмечает, что только за три месяца текущего года «Ланцеты», называемые также «Изделие 51/52», ликвидировали 45 САУ и буксируемых артиллерийских установок. Всего же их было уничтожено около 100 единиц. В это число входят в основном польские гаубицы KRAB, а также американские M109 Paladin и M777.

При этом барражирующие боеприпасы действуют максимально эффективно. В подавляющем большинстве случаев артиллерийские установки поражались уже с первого удара. Всего одного «Ланцета» достаточно, чтобы уничтожить как самоходную, так и буксируемую натовскую гаубицу.

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