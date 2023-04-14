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Боец «Группы Вагнера» чуть было не погиб после выстрела украинского снайпера. Жизнь ему спасли прочный бетонный забор, уменьшивший кинетическую энергию пули, а также каска. РИА Новости опубликовало видеозапись данного эпизода.

На ней видно, как российские военные медленно продвигаются вдоль забора, стараясь оставаться незамеченными боевиками противника. Однако снайпер все же раскрывает их местонахождение и открывает огонь. Одна из шальных пуль попадает прямо в каску «вагнеровцу», но из-за фантастического везения он остался жив и отделался только легким испугом.

«Счастливый человек! Давай отходи. Живой?», – говорят на записи другие «музыканты».

Напомним, что в Артемовске, где и произошел показанный на видео эпизод, российские ВС удерживают под контролем 80 процентов территории. Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что о полном окружении города говорить еще слишком рано.

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