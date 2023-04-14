Президент Украины Владимир Зеленский объявил войну лидерам регионов страны. Он самым наглым образом вмешивается в их работу, стремясь выстроить сильную вертикаль власти. Все те, кто смеет ему мешать, практически сразу вылетают с должности и объявляются чуть ли не предателями, пишет РИА Новости.

Так, мэра Чернигова Владислава Атрошенко с легкостью сняли с должности через суд, который запретил политику в течение года выполнять свои обязанности. Попытки собрать законодательное собрание в регионе заканчиваются провалами из-за ложных сообщений о минировании зданий. Зеленский просто делает все возможное, чтобы парализовать Чернигов и лишить область автономии.

Черниговские власти предостерегают мэров других городов, особенно Харькова, Днепропетровска и Одессы, где все еще более или менее благополучная экономика, делающая регионы «лакомыми кусочками» для киевского режима. Они заявляют, что если Зеленский сумеет сломать сопротивление Чернигова, то вся система самоуправления на Украине окончательно развалится. Мэров вышеупомянутых городов Игоря Терехова, Бориса Филатова и Геннадия Труханова просто отправят в отставку, расставив вместо них своих людей.