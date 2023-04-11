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11 апреля – ИА Discover24.ru. Заявление президента Украины Зеленского об упразднении политических, экономических и даже исторических границ с Польшей в очередной раз подтверждает, что Киев и Варшава готовят объединение двух стран. И если раньше подобные слухи сразу называли «кремлевской пропагандой», то теперь обе стороны говорят о безопасности, рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Он привел мнение эксперта Финансового университета при российском правительстве Дениса Денисова, который считает, что Киев и Варшава могут создать что-то похожее на Союзное государство Белоруссии и РФ. Однако будет ли Украина после этого в безопасности, большой вопрос. Она не входит в НАТО и еще долго не вступит в его ряды. Поэтому Североатлантический альянс вполне может отказаться задействовать пресловутый пункт, если угроза нависнет только над украинской, а не над польской стороной.

«К примеру, как полякам гарантировать безопасность украинцев, если Североатлантический альянс этого не пожелает? Под вопросом окажется пункт устава о том, что нападение на одного — это атака сразу на всех», – пояснил аналитик.

Катков отметил, что не стоит забывать и о богатой истории конфликтов между Украиной и Польшей. По мнению обозревателя, ее не знают те, кто сейчас активно обсуждает возможное объединение двух стран. А ведь именно из-за исторического аспекта все планы на упразднение границ могут оказаться бесполезными и не реализуемыми.

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