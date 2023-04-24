Западная пресса все чаще пишет о необходимости сместить украинское правительство и президента Владимира Зеленского. Они ссылаются на постоянное ухудшение ситуации внутри Украины, которое происходит на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов вокруг главы государства, передает РИА Новости.

Один из американских высокопоставленных чиновников рассказал изданию Politico, что «Евромайдан» 2014 года обещал украинцам благополучие, реформы и справедливость, однако ничего этого они не получили. Сейчас, в условиях конфликта ситуация стала еще хуже, но народ все же поддерживает президента Зеленского. Авторы уверены, что это пройдет сразу же после завершения противостояния.

Офис президента делает все возможное, чтобы прикрывать коррупционные скандалы, отвлекать от них внимание граждан, однако сделать это сложно. Информация мгновенно просачивается наружу, что вызывает все большее недовольство людей. Зеленский же продолжает укреплять свою власть, используя все рычаги влияния для устранения возможных конкурентов и сосредоточения всех инструментов в своих руках.

В России уверены, что США не станут менять «коней на переправе». Критика киевского режима со стороны Запада направлена на то, чтобы несколько отрезвить зарвавшиеся украинские власти, однако государственный переворот в условиях конфликта устраивать никто не станет.