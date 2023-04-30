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Жители Артемовска рассказали бойцам ЧВК «Вагнер» об иностранных наемниках ВСУ, которые не следуют приказам украинского командования «стоять насмерть». Они занимают позиции подальше от линии фронта, а как только узнают о ее приближении, тут же перебираются на другое место.

Наемники не горят желанием вступать в противостояние со штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Как только они узнают, что линия соприкосновения подошла ближе 400-500 метров, они тут же сбегают, занимая более выгодные и безопасные для себя позиции.

Боец рассказал РИА Новости, что украинские военные так поступать не могут, ибо у них есть приказ командования «стоять насмерть». Причем в подразделениях ВСУ в основном служат совсем не самураи или сильные закаленные бойцы, а обычные работяги. Не исключено, что еще вчера они находились на заводе, а сегодня им вручили автомат и отправили биться за Артемовск.

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