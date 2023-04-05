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Российские военнопленные рассказали о своем пребывании в украинском плену. РИА Новости пишет, что бойцов заставляли изменять показания пытками, а также вынуждали подписывать чистые листы бумаги.

Так, доброволец Руслан, который пришел в армию РФ из ДНР, сообщил, что его постоянно пытали, требуя изменить показания. В результате он был вынужден это сделать.

Доброволец Алексей, побывавший в Харьковском СИЗО с другими пленными, сообщил, что также подвергался пыткам украинских военных. После этого всех российских бойцов заставили подписать пустые листы и поставить на них дату.

Напомним, военнослужащие из ДНР и ВС РФ неоднократно рассказывали о жестоких пытках ВСУ. Боевики использовали для издевательств ток, пилили конечности пилами и напильниками. Больше всех доставалось попавшим в плен офицерам.

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