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Боевик националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Антон Штукин, который сейчас находится в российском плену, признался в военном преступлении. Он сообщил об издевательствах над телом погибшего российского солдата.

Перед отступлением ВСУ из Мариуполя в одном из домов города Штукин обнаружил тело военнослужащего ВС РФ. Для запугивания наступающих российских сил он усадил тело на стул и несколько раз проткнул его катаной – украденным в частном доме японским мечом. Затем он оставил катану в сердце солдата.

«Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР. Я позволил себе надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил», – цитирует слова изувера РИА Новости.

Боевик также в подробностях рассказал, что у него не получилось пробить живот бойца из-за прочного бушлата, поэтому он прокрутил японский меч в шее погибшего. Только потом он проткнул ним сердце и ушел.

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