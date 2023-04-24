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Артиллерийские расчёты ВСУ “ловят” российские эвакуационные группы и стараются их уничтожить. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира одного из батальонов отряда добровольцев “Барс”.

“Шам” – такой позывной у бойца – рассказал, что после обстрелов на том или ином участке фронта артиллеристы ВСУ ждут, когда к раненным российским военным прибудет эвакуационная группа. Затем снова открывают огонь. Таким образом, под удар попадают медработники, уточнил “Шам”.

Командир батальона отметил: такая тактика ВСУ хорошо знакома российским военным. Поэтому они периодически перестраховываются: принимают “различные меры”, а также стараются эвакуировать раненных сослуживцев с помощью бойцов, которые находятся в непосредственной близости, чтобы процесс был быстрее.

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