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Как передает РИА Новости, концерты исполнителей, выразивших свою поддержку Украине, отменяются по всей территории России. Какие звезды перекрыли своими высказываниями свой основной заработок в стране, рассказали журналисты издания.

Одним из недавно отмененных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге стал концерт рэп-исполнителя Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов). Запланированные на 23 и 25 апреля выступления были отменены организаторами. Артист имел неосторожность высказаться против СВО, поддержав Украину, чем вызвал бурю негативной реакции среди россиян. На своей странице в популярной соцсети рэпер написал, что обвинения в его адрес являются необоснованными и он всегда  приезжает в Россию «с добрыми намерениями».

Во многих российских городах были отменены выступления российской рок-группы «Ночные снайперы». Ее лидер – Диана Арбенина еще в 2014 году высказывалась против присоединения Крыма Россией, а теперь дала понять, что является противником спецоперации.

Также были отменены концерты Валерия Меладзе и Ани Лорак. Под вопросом остается будущее выступление Анжелики Варум в Crocus City Hall 29 апреля.

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