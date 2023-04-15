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Как сообщает РИА Новости, киевский режим направил пограничников с западных областей Украины в Артемовск (украинское название Бахмут) в качестве заградительных отрядов. Об этом изданию рассказал боец ЧВК «Вагнер», принимающий участие в боевых действиях за город.

«Музыкант» рассказал, что один из взятых в плен украинских бойцов оказался пограничником, служившим по контракту с 2014 года. Он рассказал российским военным, что служил на границе и не стрелял в ни кого.

Однако боец ЧВК «Вагнер» отметил, что украинское командование отправляет к Артемовску пограничников с целью недопущения отступления подразделений, находящихся в городе. Местные жители неоднократно рассказывали о подобном использовании пограничников. «Эти погранвойска просто не пускают мобилизованных назад», – подчеркнул «вагнеровец».

Напомним, что по последним данным, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» разбили в Артемовске позиции ВСУ вдоль железнодорожного полотна. Отмечается, что украинские подразделения полностью утратили контроль над центральной частью города. Ожесточенные сражения сейчас ведутся на западных окраинах населенного пункта.

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