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11 апреля – ИА Discover24.ru. В ходе брифинга Минобороны Украины глава ведомства Алексей Резников заявил о подготовке неприятного «сюрприза» для Черноморского флота РФ. Он отметил, что планируемая акция по масштабу будет сопоставима с уничтожением крейсерам «Москва».

«Мы просто ждём подходящего момента, чтобы повторить эту историю», – заявил Резников, добавив, что России неизвестны некоторые нюансы и возможности ВСУ, что позволяет планировать подобные «сюрпризы».

На вопрос об инциденте с «Москвой» Резников отвечать не стал, заявив, что его попросили не «разглашать военную тайну». Но при этом он все же сообщил, что организацией удара по крейсеру занимались командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа и команда специалистов под его руководством.

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