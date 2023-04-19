Российские ВС могут задействовать тактическое ядерное оружие на Украине, заявила замглавы Госдепа США Венди Шерман. Она отметила, что РФ таким образом ответит на попытку контрнаступления ВСУ, передает информационное агентство Reuters.

По словам Шерман, предупреждением Западу о возможном применении тактического ядерного оружия стало заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ТЯО на территории Белоруссии. Кроме того, косвенным признаком, указывающим на подобное развитие событий, является затишье на линии соприкосновения.

Как ВСУ, так и российские войска не могут кардинально изменить ситуацию, в основном идут тяжелые позиционные бои с применением артиллерийского вооружения. Это может вынудить РФ применять тактическое ядерное оружие, чтобы переломить ход СВО и достичь значительных успехов.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не намерена применять ТЯО на украинской территории, но запад время от времени возвращается к этой теме, предаваясь собственным страхам.