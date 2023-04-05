Время и место контрнаступления ВСУ будут определять Соединенные Штаты. В настоящий момент на их территории и в других странах НАТО продолжается обучение украинских боевиков и именно в его рамках США решат, когда Киеву нужно начинать контратакующие действия, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на журналиста Сергея Згурца.

Украинский корреспондент пояснил, что в ходе обучения солдат ВСУ американские высокопоставленные военные и политики отлично видят, как те справляются с боевой техникой и вооружением, каких боевых систем нужно поставить больше для успешного контрнаступления.

Также эксперты оценивают возможности военнослужащих ВСУ и на основании этой информации смогут определить более выгодное для Киева направление. Впрочем, ничего нового журналист не сказал, и без него было понятно, что принимать решение о дате контрнаступления будут точно не в украинской столице, которая лишь выполняет команды кураторов.