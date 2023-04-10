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10 апреля – ИА Discover24.ru. Американские следователи изучают несколько причин, как и почему в Интернете появились секретные документы Пентагона, касающиеся в том числе и поддержки ВСУ. Об этом пишет Reuters – передаёт “Лента.ру”.

Одна из причин инцидента, по версии следователей, – недовольство сотрудника. Однако чем мог быть недоволен сотрудник, допустивший утечку секретных данных в Сеть, не уточняется. Ещё одна из версий – намеренный саботаж в целях подорвать национальную безопасности США.

В сообщении Reuters подчёркивается, что пока расследование находится на ранней стадии.

Секретные документы службы разведки и Пентагона попали в Сеть на прошлой неделе. В первой партии документации говорилось о подготовке Западом войск ВСУ в том числе и для анонсированного контрнаступления. Во второй партии также были раскрыты ряд вопросов по Украине, а также вопросы по политике нацбезопасности США в отношении Ближнего Востока и Китая.

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