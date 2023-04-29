Украина не в состоянии победить Россию даже с западным вооружением. Но и потерпеть разгромное поражение она не может, так как вместе с ней проиграют и Соединенные Штаты. Чтобы Вашингтон смог сохранить лицо, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с территориальными потерями, пишет издание Responsible Statecraft.

Обозреватель Даниэль Ларисон в своей публикации, перевод которой представлен РИА Новости, поясняет, что США придется заставить Зеленского отказаться от территорий и уладить конфликт дипломатическим путем. Причем сделать это публично, специально привлекая внимание международной общественности.

Если же США продолжат потакать президенту Зеленскому, который намерен «воевать до победы», они сами угодят в ловушку. Чтобы этого не произошло, имеет смысл прекратить заигрывания с украинским лидером и признать, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают.