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12 апреля – ИА Discover24.ru. “Опасный цикл эскалации” может начаться в конфликте на Украине. Причина – отправка американских спецназовцев для подготовки военных ВСУ. Если отправка действительно имела место. Такое мнение высказал обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен – передаёт РИА “Новости”.

Журналист проанализировал недавно утекшие в Сеть секретные документы об усилении странами Запада ВСУ. В числе прочего в них упоминается 71 американский военнослужащий спецназа, который был дислоцирован на Украине. Если эта информация правдива, то США рискуют создать дополнительный виток эскалации, считает Ливен. Он указывает, что военные могут быть взяты в плен или убиты. При этом обозреватель подчёркивает: ни Конгресс США, ни американскую общественность Белый дом не предупредил, что военнослужащие Соединённых Штатов находятся на Украине.

Секретные документы службы разведки США и Пентагона оказались в общем доступе на прошлой неделе. Сейчас американские следователи разбираются, как документы могли оказаться в Интернете. Не исключаются как человеческий фактор, так и намеренные попытки нанести ущерб нацбезопасности страны.

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