Как сообщает РЕН ТВ, популярный блогер Александра Митрошина, против которой еще в марте было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, все-таки выплатила долг общей суммой в 120 миллионов рублей.

Представители правоохранительных органов сообщили, что Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года получила доход от продажи своих курсов по образованию «в размере значительно большем, чем допустимый лимит», предусмотренный для индивидуальных предпринимателей.

Основываясь на данных проведенного расследования, Следственный комитет России (СКР) 21 марта сообщил о возбуждении дела по ч. 2 ст. 198 УК Российской Федерации, а именно «уклонение от уплаты налогов с физического лица», в отношении Александры Митрошиной.

По информации следствия, популярный блогер использовала для уклонения от уплаты НДС и НДФЛ сеть аффилированных и контролируемых ею индивидуальных предпринимателей. Суммарный налоговый долг Митрошиной составил 120 миллионов рублей.