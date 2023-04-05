В коллекции лондонского Музея естественной истории еще с конца 19 века хранился необычный редкий минерал, внутри которого, как ранее полагали ученые, находился агат. В 2018 году данный камень был отобран для выставки во Франции куратором отдела минералогии лондонского Музея естественной истории Робином Хансеном. Именно он и обратил внимание на его необычную форму. Специалисты провели исследование камня с помощью компьютерной томографии. Результаты открытия были опубликованы на портале Natural history museum.

В процессе исследования ученым удалось выяснить, что рассматриваемый камень на самом деле является яйцом титанозавра, возраст которого составляет примерно 60 миллионов лет. По мнению специалистов, яйцо попало в район извержения вулкана и покрылось лавой. На протяжении длительного периода из скорлупы яйца вымывались силикаты, что стало причиной образования агата. По итогу агат полностью заполнил сферическую структуру и обрел форму яйца.

В результате проведенных исследований, яйцо было решено уже отправить на выставку, посвященную не минералам, а древним рептилиям.