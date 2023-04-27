В ночь на 27 апреля разведчики ВС России, участвовавшие в штурме позиций противника, отбили у него американский бронетранспортер M113.

Один из военнослужащих сообщил РИА Новости, что экипаж не мог использовать боевую машину, так как ей повредили гусеницу точным попаданием из противотанкового гранатомета. Увидев подразделение разведчиков, приближающихся к БТР, боевики выпрыгнули и хотели спастись бегством. Но сделать это не удалось, всех их ликвидировали.

Боец также сообщил, что бронетранспортер, за исключением гусеницы, не имеет повреждений, поэтому его отправили в ремонт. После этого боевая машина еще послужит делу борьбы с украинскими нацистами.

Напомним, российские бойцы часто получают в виде трофеев западное вооружение и технику. В основном это ПТРК шведского, американского и британского производства, но иногда попадаются и бронетранспортеры.