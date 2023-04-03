В эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял план гипотетического нападения Соединенных Штатов на Россию через Аляску. Он заявил, что с этого направления США просто не в состоянии хоть как-то угрожать РФ.

Вопрос о том, может ли Пентагон использовать Аляску в качестве плацдарма для атаки на Россию, рассмешил бывшего разведчика. Он отметил, что Белый дом на полном серьезе мог работать над подобным планом, однако для этого пришлось бы вкладывать серьезные средства в восстановлении инфраструктуры в данном регионе. Это вряд ли бы прошло мимо экспертов.