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В эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял план гипотетического нападения Соединенных Штатов на Россию через Аляску. Он заявил, что с этого направления США просто не в состоянии хоть как-то угрожать РФ.

Вопрос о том, может ли Пентагон использовать Аляску в качестве плацдарма для атаки на Россию, рассмешил бывшего разведчика. Он отметил, что Белый дом на полном серьезе мог работать над подобным планом, однако для этого пришлось бы вкладывать серьезные средства в восстановлении инфраструктуры в данном регионе. Это вряд ли бы прошло мимо экспертов.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», – заявил Риттер.

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