В результате аномального паводка в этом году населенные пункты, расположенные в низинах рек Днепр, Припять, Десна и Западный Буг, начали постепенно уходить под воду. При этом пик наводнения еще впереди, а именно 22 апреля. При этом в Сети сразу же вспомнили о знаменитом пророчестве «большого потопа», который должен произойти сразу же после захвата Лавры раскольниками.

Как следует из информации «Укргидроэнерго», опубликованной в официальном Телеграм-канале ведомства, в этом году весеннее половодье пришло на смену зимнему паводку почти мгновенно, поэтому уровень воды в украинских реках в этом году выше обычного примерно на один метр. Сообщается, что данное явление происходит практически каждые десять лет, а прошлые паводки были отмечены в 2013 году.

Однако в этом году в окрестностях поселка Ивановка, расположенного в Киевской области, прорвало дамбу, после чего улицы населенного пункта превратились в полноводные реки. Местная жительница рассказала украинским журналистам, что примерно через час после начала подтопления частных домов в селе появились представители ГСЧС и полиции, которые эвакуировали граждан.

Сотрудники государственно службы чрезвычайных ситуаций Украины в течение часа чистили русло реки, которое было забито мусором, после чего вода стала постепенно уходить.