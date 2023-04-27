В Минобороны РФ наглядно продемонстрировали боевую работу реактивных систем залпового огня. Издание «Известия» отмечает, что 220-миллиметровые РСЗО применяются для уничтожения целых укрепрайонов ВСУ, складов с боеприпасами и ГСМ, колонн с бронетехникой и пехотой.

Военнослужащий с позывным «Титан» рассказал, что сразу после получения координат экипаж осуществляет выход на огневую позицию и развертывание системы. Этот процесс занимает всего несколько минут, после чего противника накрывает лавиной огня.

Расчет действует максимально слаженно и быстро, после уничтожения намеченных целей осуществляется смена позиции, чтобы исключить возможный ответный удар.

Также бойцы рассказали, что координаты целей они получают от операторов разведывательных БПЛА, которые обнаруживают позиции противника, его технику, командные и опорные пункты.