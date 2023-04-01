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Бойцы ВДВ России активно используют буксируемые минометы 2Б9 «Василек» в зоне специальной военной операции. Они действуют грамотно и осторожно – доставляют орудие на позицию, выпускают четыре мины и перебираются на следующий огневой рубеж, пишет издание «Известия».

Командир батареи Дмитрий рассказал, что такая тактика «кочующего миномета» позволяет всегда заставать противника врасплох, а также своевременно покидать позицию, не допуская поражения ответным огнем.

Он также добавил, что в основном минометы «Василек», способные уничтожать все живое в радиусе 600 метров от места удара, применяются для ударов по опорным пунктам и замаскированным позициям, по боевой технике и скоплениям личного состава ВСУ. Кроме того, подразделение обеспечивает прикрытие продвигающихся вперед штурмовых групп.

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