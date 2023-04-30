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Артиллерийские подразделения ВС РФ грамотно загнали в ловушку украинских боевиков после чего ликвидировали их, избежав даже минимальных потерь. Обозреватель РИА Новости рассказал, что позиции противника были обнаружены с помощью дрона.

После этого артиллерийский расчет нанес несколько точечных ударов по боевикам, из-за чего те были вынуждены покинуть позиции. Атака продолжалась до того момента, когда военнослужащие ВСУ нашли якобы безопасное место. Именно оно стало для них капканом.

Финальный удар был нанесен по новому укрытию противника, боевики которого были полностью уничтожены.

Напомним, российские ВС активно задействуют артиллерию, причем, по словам бойцов, удары по площадям давно не наносятся. Благодаря беспилотникам, осуществляющим корректировку огня, практически любая гаубица превращается в высокоточное оружие, гарантировано поражающее намеченные цели.

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