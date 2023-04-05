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В ходе операции по разминированию местности в Центральном военном округе был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит».

Кадры операции были опубликованы Минобороны РФ. По информации военных, беспилотники обнаружили и передали координаты расположения противника, после чего было принято решение использовать «Метеорит», который также называют «Змей Горынычем».

В результате двух пусков зарядов по позициям украинских боевиков были подорваны противотанковые и противопехотные мины, что обеспечило безопасный проход для техники и военных.

Командир бронемашины УР-77 «Метеорит» рассказал, что операция ошеломила врага и обеспечила продвижение наших войск к занятому противником рубежу.

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