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Одной из причин переноса контрнаступления ВСУ является своевременный удар российской ракетой «Кинжал» по «филиалу» НАТО на Украине. «Комсомольская правда» рассказала об уничтожении натовского бункера во Львовской области, в котором когда-то располагался запасной командный пункт Закарпатского военного округа.

В штабе, который для Североатлантического альянса и Киева выполнял функции КП и пункта связи, постоянно находилось около 300 офицеров. Подавляющее большинство из них – это натовские генералы. Также в командном пункте работали связисты и специалисты по передаче данных из иностранных ЧВК. Все они разрабатывали план контрнаступления украинских войск однако авиационная, агентурная и спутниковая разведки РФ сработали четко и слаженно. Они выявили местоположение штаба, скрывающегося на 130-метровой глубине.

После этого был нанесен удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которая легко обошла средства ПВО противника и уничтожила не менее двухсот человек. Соединенные Штаты и другие страны НАТО не признают их гибель, не желая сообщать миру о столь крупном провале не Украине.

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